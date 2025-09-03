TÜİK açıkladı! Ağustosun zam şampiyonu belli oldu

Ağustosta fiyatı en çok artan ve en fazla azalan ürün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 36,43 ile hava yolu yolcu taşımacılığında görüldü. Bu kalemi yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

Patatesin fiyatı geriledi

Ağustos ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu. Patatesteki düşüşü yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri ve yüzde 1,87 ile televizyon fiyatlarındaki gerileme takip etti.

Fiyatı en çok artan ürünler arasında yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri de yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 36,43 Gazete ve dergiler 16,32 Un ve diğer tahıllar 8,14 Ekmek 8,11 Sigaralar 6,36 Toz kakao 6,32 Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,92 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 5,8 Margarin 5,63 Kahve 5,53

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: