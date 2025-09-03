TÜİK açıkladı! Ağustosun zam şampiyonu belli oldu
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve en fazla ucuzlayan ürünler belli oldu. TÜİK verileri dikkate alındığında Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu.
Ağustosta fiyatı en çok artan ve en fazla azalan ürün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 36,43 ile hava yolu yolcu taşımacılığında görüldü. Bu kalemi yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.
Patatesin fiyatı geriledi
Ağustos ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu. Patatesteki düşüşü yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri ve yüzde 1,87 ile televizyon fiyatlarındaki gerileme takip etti.
Fiyatı en çok artan ürünler arasında yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri de yer aldı.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
|36,43
|Gazete ve dergiler
|16,32
|Un ve diğer tahıllar
|8,14
|Ekmek
|8,11
|Sigaralar
|6,36
|Toz kakao
|6,32
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|5,92
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|5,8
|Margarin
|5,63
|Kahve
|5,53
Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Patates
|-10,4
|Çocuk giyim
|-2,86
|Mutfak mobilyaları
|-2,06
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi)
|-1,97
|Televizyonlar
|-1,87
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi)
|-1,69
|Kadın giyim
|-1,33
|Kırtasiye malzemeleri
|-0,79
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|-0,74
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|-0,7