TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çiftçinin aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin enflasyonunu açıkladı. Verilere göre Tarım ÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 3,06 artarken 2025 yılının tamamında yüzde 36,01 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025'e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,00 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,59 artış gerçekleşti.
Alt gruplarda yıllık değişimler
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,27 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.