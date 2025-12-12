TÜİK açıkladı: Ekimde süt üretimi yüzde 3,2 azaldı

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında 895 bin 834 ton olarak gerçekleşti. Toplanan süt miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 gerilerken, Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla kayda değer bir değişim görülmedi.

Peynir, ayran, kefir ve yoğurt üretimi arttı

Ekim ayında süt ürünlerinde farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 0,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi ise yüzde 5,8 arttı. Buna karşın içme sütü üretimi yüzde 6,4, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

Dönemsel bazda bakıldığında ise Ocak-Ekim aralığında inek peyniri üretimi yüzde 1,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8, yoğurt üretimi yüzde 5,0 ve içme sütü üretimi yüzde 5,9 artarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,9 yükseldi.

Toplanan süt aylık bazda geriledi

Aylık karşılaştırmada ise ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki ay 892 bin 886 ton iken ekimde yüzde 0,3 oranında artarak 895 bin 834 tona çıktı. İçme sütü üretimi ise eylülde 138 bin 726 ton seviyesindeyken ekimde yüzde 2,1 düşerek 135 bin 746 tona geriledi.