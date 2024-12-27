TÜİK açıkladı: En fazla kazanç da en fazla eşitsizlik de burada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına yönelik gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı.

2023 yılını baz alan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri bir önceki yıla göre yüzde 106,9 artarak 374 bin 899 TL olarak tespit edildi.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak 90 bin 116 TL'den 187 bin 728 TL'ye yükseldi.

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 olurken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan artarak yüzde 6,3 oldu.

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2024 yılında 187 bin 728 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 257 bin 891 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu.

Bu bölgeyi, 248 bin 285 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 225 bin 758 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi izledi.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 91 bin 818 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliğinde İstanbul bölgesi zirvede

TÜİK verilerine göre; gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu bölge İstanbul bölgesi oldu.

Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye’de 7,7 olarak tespit edildi.

Bu oranın en yüksek olduğu bölge, 7,7 ile istanbul ve 7,6 ile Ankara oldu. Onları ise Antalya, Isparta, Burdur takip etti.

Bu oranın en düşük olduğu yerler ise 4,9 puanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova oldu.