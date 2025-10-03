TÜİK açıkladı! Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu

Eylülde fiyatı en çok artan ve en fazla azalan ürün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde yaşandı. Bu artışı yüzde 36,62 ile öğrenci yurtlarını da kapsayan konaklama hizmetleri ve yüzde 19,84 ile yumurta fiyatları izledi.

Eylülde ayrıca, taze balıkta yüzde 19,16, şehir içi otobüs yolculuklarında yüzde 13,45, taze sebzelerde (patates hariç) yüzde 11,95 ve tavuk etinde yüzde 11,82 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Yolcu taşımacılığında düşüş

Öte yandan aynı dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvan ürünleri, yüzde 3,94 ile ev temizlik malzemeleri ve yüzde 2,59 ile şehirler arası otobüs yolculuğu takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitimi: 61,67

Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları): 36,62

Yumurta 19,84

Taze balık: 19,16

Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı: 13,45

Taze sebzeler (patates hariç): 11,95

Tavuk eti: 11,82

Çocuk bakım hizmetleri (kreşler): 10,81

Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): 9,63

Tereyağ: 8,45

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -17,29

Sağlık sigortası: -5,75

Evcil hayvanlarla ilgili ürünler: -5,29

Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi): -3,94

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -2,59

Kişisel ulaştırma araçlarıyla ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil): -2,56

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar: -2,09

Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi): -1,74

Ulaştırma sigortası: -1,68

Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar: -1,31