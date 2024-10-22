TÜİK açıkladı: Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı

TÜİK'in verilerine göre eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 212 bin 451 oldu. Bu taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 0,5 arttı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonetteyüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

Taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 30 milyon 678 bin 293 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,0'ını otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 992 bin 171 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 11,5'ini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 62 bin 677 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,0'ı Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 6,6'sı Volkswagen, yüzde 5,5'i Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,0'ı BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,1'i Honda, yüzde 2,9'u Chery, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Mini ve yüzde 11,9'u diğer(2) markalardan oluştu.

9 aylık dönemde 1 milyon 961 bin 456 adet taşıtın kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 63,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin yüzde 63,1'i benzin, yüzde 14,6'sı hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,8'i elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 adet otomobilin ise yüzde 34,6'sı dizel, yüzde 32,3'ü LPG, yüzde 30,0'ı benzin, yüzde 2,1'i hibrit ve yüzde 0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 16,7'si 1301-1400, yüzde 12,9'u 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Otomobillerin 288 bin 615'i gri renklidir

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 6,0'ı kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.