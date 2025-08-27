Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2024 verilerini yayımladı.

Bültende, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'nin 2009-2023 yılları için revize edildiği ve tüm yıllara ait kesin sonuçların Aralık 2025'de yayımlanacağı belirtildi.

Geçici sonuçlara göre 2024 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı.

İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 39,2s'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,2 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 45,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 30,2 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

Üretim değeri 2024 yılında imalatta 21 trilyon 927 Milyar TL, ticarette 6 trilyon 764 milyar TL, inşaatta 5 trilyon 905 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 4 trilyon 995 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3 trilyon 263 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

Ciro payının 2024 yılında yüzde 35,1'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 24,7'sini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,9'unu 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20,3'ünü ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İstihdamda ise yüzde 36,0'ını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27,8'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,3'ünü 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,9'unu ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.