TÜİK açıkladı: Eylül 2025 inşaat maliyet endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025'e ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı.

Böylece eylülde maliyetlerde aylık bazda Aralık 2024'ten bu yana en düşük artış kaydedilirken yıllık bazdaki artış hızlandı.

İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 1,05, yıllık yüzde 22,82 artmıştı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.