TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi hem yıllık hem aylık azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre haziranda inşaat üretimi yıllık yüzde 6,0 azalırken aylık ise yüzde 0,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre inşaat üretimi hem yıllık hem aylık bazda düşüş gösterdi.
Verilere göre sektörün toplam üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 azaldı.
Bina inşaatında yıllık düşüş yüzde 7,5
Alt sektörlerin yıllık performansı incelendiğinde, bina inşaatı üretim endeksinin haziranda yüzde 7,5 gerilediği görüldü. Özel inşaat faaliyetlerinde de yüzde 7,6'lık düşüş kaydedildi.
Bina dışı yapıların inşaatı ise genel eğilimden ayrışarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.
Özel inşaat faaliyetleri aylık yüzde 1 azaldı
Haziran ayında bina inşaatı üretimi mayısa kıyasla yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 1 azaldı.
Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,1 ile sınırlı bir artış gerçekleşti.