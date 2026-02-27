TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı Ocak'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak 2026’da bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

15 ve üzeri yaş grubunda işsiz sayısı 73 bin kişi artışla 2 milyon 819 bine yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve katılım geriledi

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bine düştü. İstihdam oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 47,9 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bine gerilerken, işgücüne katılma oranı da 0,8 puan düşüşle yüzde 52,1 oldu. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda ise yüzde 34,7 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik yüzde 14,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 14,3’e çıktı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,9, genç kadınlarda ise yüzde 19,0 olarak gösterildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,7 saat azalarak 42,4 saate geriledi.

Atıl işgücü yüzde 29,9’a çıktı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı Ocak ayında 0,9 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.