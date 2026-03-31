TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı şubat ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 133 bin kişi artışla 2 milyon 981 bine ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak hesaplandı.

İstihdam artış gösterdi

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 31,1 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım yükseldi

İşgücü, şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6 seviyesine çıktı. Erkeklerde bu oran yüzde 70,5 olurken kadınlarda yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik dikkat çekti

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1,4 puan artarak yüzde 15,8’e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat ile önceki aya göre değişim göstermedi.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı şubat ayında 0,1 puan artarak yüzde 29,9’a çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.