TÜİK açıkladı: İşte mart ayında trafiğe kaydolan araç sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 195 bin 682 olarak kaydedildi. Bu taşıtların yüzde 48,5’ini otomobil, yüzde 36,1’ini motosiklet, yüzde 9,7’sini kamyonet ve yüzde 2,5’ini traktör oluşturdu.

Aylık bazda yüzde 43 artış

Bir önceki aya kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 43 oranında arttı. En yüksek artış yüzde 58,2 ile motosiklette görülürken, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6 ve traktörde yüzde 8,7 artış yaşandı. Otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlarda ise düşüş gözlendi.

Geçen yılın aynı ayına göre düşüş

Mart 2024’e kıyasla toplam kayıt sayısında yüzde 13,7 azalma kaydedildi. En sert düşüş yüzde 43,1 ile traktörde görülürken; motosiklet yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtlar yüzde 29,4, kamyon yüzde 9,2 ve kamyonet yüzde 3,3 oranında azaldı. Otomobilde yüzde 7, minibüste yüzde 9,3 artış yaşandı.

Toplam araç sayısı 31,8 milyona yaklaştı

Mart sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 788 bin 619’a yükseldi. Bu araçların yüzde 51,9’unu otomobiller oluşturdu. Motosikletlerin oranı yüzde 20,1, kamyonetlerin yüzde 14,9, traktörlerin ise yüzde 7,2 olarak açıklandı.

Devri yapılan araçlar da dikkat çekti

Mart ayında devri yapılan araç sayısı 821 bin 238 oldu. Bu araçların yüzde 67,6’sı otomobil, yüzde 14,6’sı kamyonet ve yüzde 10,4’ü motosiklet olarak sıralandı.

Otomobilde lider marka Renault

Mart ayında 94 bin 939 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Marka bazında bakıldığında Renault yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 8,6 ile Toyota, yüzde 7,8 ile Peugeot, yüzde 6,5 ile Volkswagen takip etti. BMW, Opel, BYD, Skoda, Citroen, Mercedes-Benz gibi markalar da üst sıralarda yer aldı.

Ocak-Mart döneminde düşüş

Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 55,9 artışla 10 bin 592'ye çıktı. Böylece net araç artışı 487 bin 634 oldu.

Benzinli ve hibrit otomobiller öne çıkıyor

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan 268 bin 5 otomobilin yüzde 48,9’u benzinli, yüzde 27,7’si hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli, yüzde 9,6’sı dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li araçlardan oluştu. Mart ayı itibarıyla trafikteki toplam 16,5 milyon otomobilin yüzde 33,7’si dizel, yüzde 31,4’ü LPG’li, yüzde 30,5’i benzinli, yüzde 2,8’i hibrit, yüzde 1,3’ü ise elektrikli.

En çok tercih edilen renk gri oldu

Renk tercihlerinde ise otomobil kullanıcılarının yüzde 39,6’sı griyi, yüzde 26,3’ü beyazı, yüzde 12,1’i siyahı, yüzde 11,8’i mavi rengi tercih etti. Kırmızı, yeşil, kahverengi ve diğer renklerin toplam oranı yüzde 10’un altında kaldı.