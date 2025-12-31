TÜİK açıkladı: Kasım ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre H-ÜFE, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,70 geriledi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,93 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,71 olarak hesaplandı.

Yıllık bazda en yüksek artış gayrimenkulde

Yıllık bazda en yüksek artış gayrimenkul hizmetlerinde görüldü. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19 artış yaşandı. Gayrimenkul hizmetlerindeki yıllık artış yüzde 42,22 olurken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 38,49 artış kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91 düşüş görüldü.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,57 ile en belirgin aylık gerilemenin yaşandığı kalem olurken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,15, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 0,75 artış gösterdi. İdari ve destek hizmetlerde aylık düşüş yüzde 1,29 olarak gerçekleşti.