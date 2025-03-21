TÜİK açıkladı: Mart ayı tüketici güven endeksi belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına dair tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi Mart ayında yüzde 4,6 artışla 85,9 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan anket sonuçlarına göre, endeks Şubat ayında 82,1 olarak kaydedilmişti. Bu yükseliş, tüketici beklentilerinde iyileşmeye işaret ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ortak çalışmasıyla yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, Mart 2025 dönemine ait Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Şubat ayında 82,1 olarak kaydedilen endeks, Mart ayında yüzde 4,6’lık artışla 85,9 seviyesine yükseldi.
Tüketici güven endeksi, tüketicilerin genel ekonomik duruma, kişisel mali durumlarına, tasarruf olanaklarına ve harcama eğilimlerine dair beklentilerini ölçüyor.
Endeksin 100’ün altında kalması tüketici güveninin düşük olduğunu, 100’ün üzerinde olması ise iyimser bir görünüm sergilendiğini gösteriyor.