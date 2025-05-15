Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart ayında yıllık bazda yüzde 0,6 artışla 15 milyon 320 bin 987 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyon 224 bin 973 olarak kaydedilmişti.

Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,6 azaldı. İnşaat sektöründe istihdam sabit kalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7’lik artış yaşandı.

Öte yandan ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,2 oranında azaldı. Bu düşüşte sanayi ve inşaat sektörlerindeki gerileme etkili oldu. Mart ayında bir önceki aya göre:

* Sanayi sektöründe istihdam yüzde 0,7 azaldı,

* İnşaat sektöründe yüzde 0,7 düşüş görüldü,

* Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1’lik artış kaydedildi.