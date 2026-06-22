TÜİK açıkladı! Mayıs ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre YD-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,16 artış kaydetti.

YD-ÜFE, mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,30 yükseldi. Endekste on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,96 olarak gerçekleşti.

İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 33,93

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda artış görüldü.

Buna göre madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yıllık yüzde 47,70 artarken, imalat ürünlerinde artış yüzde 33,93 oldu.

Ana sanayi grupları incelendiğinde, ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00, enerjide yüzde 104,38 ve sermaye mallarında yüzde 23,68 artış kaydedildi.

Enerjide yıllık artış yüzde 104'ü aştı

YD-ÜFE verilerinde yıllık bazda en dikkat çekici artış enerji grubunda görüldü.

Enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,38 yükselerek ana sanayi grupları içinde en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Aylık bazda enerji geriledi

Mayıs ayında sanayinin iki sektöründe aylık bazda da artış yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yüzde 5,30, imalatta ise yüzde 1,65 arttı.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimlere bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,20 ve sermaye mallarında yüzde 1,62 artış görüldü.

Enerji grubunda ise aylık bazda yüzde 6,23 düşüş gerçekleşti.