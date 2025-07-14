TÜİK açıkladı: Mayısta süt üretimi yüzde 8,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025'in mayıs ayına ait süt ve süt ürünleri istatistikleri üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı, ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Bir önceki ay 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3 artarken ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı,

Ayran ve kefir üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarken ilk 5 ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Yoğurt üretimi, mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 121 bin 555 tona çıkarken, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 4 artışla 545 bin 32 tona ulaştı.

Mayısta tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 22,6 artışla 10 bin 980 ton oldu. Ocak-mayıs döneminde tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 9,9 yükselişle 49 bin 424 tona ulaştı.

Süt üretimi mayıs ayında yüzde 8,2 azaldı

İçme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 131 bin 232 ton oldu. Bu yılın beş ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 706 bin 106 tona çıktı.

Bir önceki ay 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi ise mayıs ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 131 bin 232 ton olarak gerçekleşti.