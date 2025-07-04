TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış haziran enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE haziranda aylık yüzde 2,04 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,07, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,31 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,31 ve hizmette yüzde 3,12 yükseldi.

Enflasyon beklentinin altında gelmişti

TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre ise 2025 yılı Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak gerçekleşmişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin etmişti.

Çekirdek enflasyon (C grubu) ise haziran ayında yıllık bazda yüzde 35,64 olarak gerçekleşmişti.