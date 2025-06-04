Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları mayısta aylık yüzde 2,0 arttı.

Nisan ayında aylık artış yüzde 2,65 oranında gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de (B Endeksi) mayısta aylık 2,09 yükseliş görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) ise mayısta aylık yüzde 2,25 artış kaydetti.

Enflasyon beklentinin altında gelmişti

TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre ise 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşmişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 olacağını yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17'ye ineceğini öngörüyorlardı. Böylece enflasyon beklentilerin altında geldi.

Çekirdek enflasyon (C grubu) ise mayıs ayında yüzde 2,43, yıllık bazda yüzde 35,37 olarak gerçekleşti.