TüİK açıkladı: Nisanda yumurta üretimi sert düştü, süt üretimi arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı ve süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 237 bin 567 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 23,5, aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi nisanda aylık bazda yüzde 5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 551 milyon 765 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 127 milyon 597 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Süt üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini de açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 981 bin 10 tona ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 3 milyon 835 bin 393 ton oldu.

İçme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 142 bin 948 ton oldu. Bu yılın dört ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,7 yükselişle 574 bin 874 tona çıktı.

Yoğurt üretimi ise nisanda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 110 bin 778 tona çıkarken, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3 artışla 423 bin 477 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi nisanda yıllık bazda 4,8 artışla 69 bin 892 tona çıkarken, ocak-nisan döneminde yüzde 0,8 yükselerek 277 bin 465 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 artışla 85 bin 983 tona ulaştı. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise yüzde 24,1 artışla 11 bin 310 ton oldu. Ocak-nisan döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 5,3 artarak 304 bin 808 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 6,8 yükselişle 38 bin 445 tona ulaştı.

Martta 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 3,4 azalarak 981 bin 10 ton oldu.

Aynı dönemde 148 bin 525 ton olan içme sütü üretimi, nisanda yüzde 3,8 azalışla 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.