TÜİK açıkladı: Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı. Tüketici Güven Endeksi ise Ocak ayında, bir önceki aya göre azaldı ve 81,0 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Aralık ayına göre yüzde 0,8 oranında artarak Ocak ayında 99,7 değerini aldı.
Tüketici Güven Endeksi azaldı
Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.
TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksini ise 98,9 değerinde açıklamıştı. Kasım ayında bu değer 97,1'di.