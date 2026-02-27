TÜİK açıkladı: Ocak ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre H-ÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,74, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,07 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 36,27 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda alt kalemler

Alt kalemler incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artışın bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde gerçekleştiği görüldü.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 32,07 artış yaşandı.

Aylık bazda tek sektör hariç tüm ana hizmet gruplarında artış

Aylık bazda da tüm ana hizmet gruplarında yükseliş dikkat çekerken yalnızca programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde ise düşüş görüldü.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.