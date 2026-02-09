TÜİK açıkladı: Reel getiride altın farkı, dolar yatırımcısını üzdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Verilere göre külçe altın, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerin tamamında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Aylık değerlendirme: Altın ve BIST 100 öne çıktı

Ocak ayında külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 reel getiriyle ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,50, TÜFE’ye göre yüzde 7,23 oranında reel getiri sağladı.

Mevduat faizi (brüt) ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sınırlı getiri sunarken, Euro ve Amerikan Doları her iki enflasyon göstergesine göre yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık dönemde altın liderliğini korudu

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 13,37, TÜFE’ye göre yüzde 10,84 reel getiriyle yine zirvede yer aldı. Aynı dönemde Amerikan Doları, her iki hesaplamada da yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık verilere göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,44 reel getiri sağladı. Bu dönemde de Amerikan Doları, yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Altın yıllık bazda da lider...

Yıllık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 70,97, TÜFE ile yüzde 66,41 reel getiri sağlayarak tüm yatırım araçları arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Euro, mevduat faizi (brüt) ve DİBS yatırımcısına reel kazanç sunarken; BIST 100 endeksi ve Amerikan Doları, her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK verileri, enflasyon karşısında altının yatırımcı için en güçlü korunma aracı olmaya devam ettiğini, döviz ve hisse senetlerinde ise reel getiri açısından daha zayıf bir görünümün sürdüğünü ortaya koydu.