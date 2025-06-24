TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Haziran'da hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 110,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5'lik düşüşle 108,5 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 86,9 seviyesine indi.

Alt kalemlere bakıldığında hizmet sektöründe, hem son 3 ayda yaşanan iş durumu hem de hizmetlere olan talep artış gösterirken, gelecek döneme ilişkin talep beklentisinde hafif bir düşüş gözlendi.

Perakende ticarette, mevcut stok seviyesindeki yükselişe rağmen satışlardaki ve beklentilerdeki düşüş dikkat çekti. İnşaatta ise sipariş düzeyinde azalma yaşanırken, çalışan sayısı beklentisi de geriledi.