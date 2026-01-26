TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının ilk ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre Ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,3 artış gösterirken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldı. Endeks inşaat sektöründe ise yüzde 1,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının Ocak ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,3 artış göstererek 113,8 seviyesine yükseldi.
Aynı dönemde inşaat sektöründe ise yüzde 1,5’lik artışla endeks 85,7 olarak hesaplandı.
Perakende ticaret sektöründe ise durum farklı seyretti. Güven endeksi yüzde 2,4 azalarak 112,6 değerine geriledi.
Geçen ay durum nasıldı?
Aralık ayında hizmet sektörü güven endeksi kasım ayına göre yüzde 0,4 artarak 112,3 seviyesine yükselmişti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksinde ise yüzde 1,1 oranında artışla 115,4 değerine çıkmıştı.
Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 84,5 seviyesine gerilemişti.