TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.

Hizmet ve perakende sektöründe düşüş

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azalarak 109,7 seviyesine geriledi.

Benzer şekilde perakende ticaret sektöründe de güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 111,6 değerine indi.

İnşaat sektöründe artış kaydedildi

Aynı dönemde inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 seviyesine yükseldi. Böylece inşaat sektörü, diğer iki sektörden ayrışarak güven artışı kaydeden tek alan oldu.