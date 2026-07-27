TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerinde hizmet ve inşaat sektörlerinde artış görülürken, perakende ticaret sektöründe azalma kaydedildi.

Hizmet sektöründe talep beklentisi güçlendi

Hizmet sektörü güven endeksi, aylık bazda yüzde 1,4 artarak 110,5'ten 112'ye çıktı. Sektörde son üç aylık iş durumu yüzde 0,5 artışla 110,3'e yükselirken hizmetlere olan talep yüzde 0,2 azalarak 109,4'e geriledi.

Gelecek üç aylık döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi ise yüzde 3,7 yükselişle 116,4'e ulaştı.

Perakende ticarette güven geriledi

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, temmuzda yüzde 1,6 azalarak 112,8'den 111'e indi.

Son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 0,5 düşüşle 121'e gerilerken mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,1 azalarak 92,7 oldu. Endeksteki düşüş, stoklarda sınırlı bir artışa işaret etti.

Gelecek üç aylık döneme yönelik iş hacmi ve satış beklentisi de yüzde 3,8 azalarak 119,1'e düştü.

İnşaat sektöründe kayıtlı siparişler arttı

İnşaat sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artışla 83,5 değerini aldı.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine ilişkin endeks yüzde 3,9 yükselerek 82,1'e çıktı. Gelecek üç aylık döneme yönelik toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 2,3 azalışla 84,9'a geriledi.