TÜİK açıkladı: Şubat ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre endeks, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,10 artarken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01 yükseldi. Yıllık bazda artış yüzde 33,58 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 35,77 olarak kaydedildi.

Alt sektörler incelendiğinde, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62 artış görüldü.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 31,48 artış gerçekleşti.

Aylık değişimlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,20 artış kaydedildi.

Aynı dönemde gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 düşüş yaşanırken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 artış görüldü.