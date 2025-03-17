TÜİK açıkladı: Şubat ayı Tarım-ÜFE verileri belli oldu

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Şubat 2025 verilerine göre yıllık bazda yüzde 29,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 2,70 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, endeks 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 oranında artış gösterdi.

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık yüzde 2,49 artış gerçekleşti. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde bu artış yüzde 6,80, balık ve diğer su ürünleri ile balıkçılık destek hizmetlerinde ise yüzde 5,20 olarak kaydedildi.

Ana ürün gruplarına bakıldığında, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde aylık yüzde 0,61 artış gözlemlenirken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,79 oranında azalış yaşandı. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise aylık bazda dikkat çekici bir artış yaşanarak yüzde 5,93 seviyesine ulaşıldı.

Alt gruplar özelinde yıllık değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 166,37 ile turunçgillerde görüldü. Aylık bazda ise en fazla artış yüzde 13,95 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.

Tarım sektöründe fiyat hareketlerinin devam ettiği Şubat ayında, özellikle hayvansal ürünlerdeki yükseliş dikkat çekerken, çok yıllık bitkisel ürünlerdeki düşüş genel endeks artışını sınırlayıcı bir etki oluşturdu.