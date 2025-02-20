TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları aralık ayında da arttı

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış aralık ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,49 ve aylıkda yüzde 2,13 oranında arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplardaki değişimler

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 ve tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 oranında artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,31 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,86 artış ile malzemeler oldu.

Kasım ayında ise Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,92 ve aylık yüzde 1,41 oranında artmıştı.