TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 34,60 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) sonuçlarını açıkladı. Verilere göre tarımsal üretimde kullanılan girdilerin maliyet artışı Eylül ayında da devam etti. Endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,60, aylık bazda ise yüzde 2,16 yükseldi.

Rapora göre Tarım-GFE, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,16, Aralık 2024’e göre yüzde 26,48, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,19 oranında artış gösterdi.

Mal ve hizmet gruplarında tablo

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,35 arttı. Yıllık bazda ise artış oranları sırasıyla yüzde 36,01 ve yüzde 26,60 olarak kaydedildi.

Alt gruplarda en yüksek artış veteriner harcamalarında

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 56,97 ile veteriner harcamaları alt grubunda gerçekleşti. Aylık bazdaki artışlarda ise yüzde 6,76 ile tohum ve dikim materyali ilk sırada yer aldı.

Tarım-GFE’deki yükseliş, üreticilerin maliyet baskısının sürdüğünü bir kez daha ortaya koyarken, özellikle girdi fiyatlarındaki sert artışın tarımsal üretim ve nihai ürün fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.