TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi maliyetleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre tarım sektöründe maliyet artışları yılın ilk ayında da devam etti.

Aylık ve yıllık artış dikkat çekti

Tarım-GFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,86 artış kaydetti. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre de aynı oranda yükselirken, yıllık bazda artış yüzde 30,59 oldu. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,47 olarak hesaplandı.

Ana gruplarda artış sürüyor

Alt kalemler incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 2,58 artış görüldü.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 22,01 oranında yükseldi.

En yüksek artış veteriner harcamalarında

Alt gruplar bazında bakıldığında, yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 43,74 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Aylık bazda ise en dikkat çekici yükseliş yüzde 13,28 ile diğer mal ve hizmetler grubunda kaydedildi.