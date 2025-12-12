TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretimi aylık bazda yükseldi

TÜİK, Ekim 2025 kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti ve yumurta üretiminde aylık bazda artış görülürken yıllık karşılaştırmalarda farklı yönlü değişimler yaşandı.

Türkiye’de tavuk eti üretimi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 247 bin 392 tona yükseldi. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi de yüzde 4,5 yükselişle 1 milyar 808 milyon 918 bin adede ulaştı.

Yıllık bazda düşüş gözlemlendi

Yıllık karşılaştırmada ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Ekim 2024’e göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 8,7 arttı.

Ocak–Ekim dönemine ilişkin değerlendirmede de benzer bir ayrışma görüldü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 gerilerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1, tavuk eti üretimi ise yüzde 12,3 oranında artış kaydetti.