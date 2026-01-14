TÜİK açıkladı! Tavuk eti ve yumurta üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı kasım ayına ait kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, kasım ayında tavuk yumurtası, kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretiminde yıllık bazda artış kaydedildi.

Geçen yıla kıyasla yükseliş

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, tavuk eti üretimi ise yüzde 7,9 yükseldi.

Ocak-kasım dönemine bakıldığında ise tavuk yumurtası üretiminin yüzde 7,3 azaldığı, buna karşılık kesilen tavuk sayısının yüzde 9,9, tavuk eti üretiminin ise yüzde 11,9 arttığı görüldü.

Aylık verilerde ise düşüş dikkat çekti. Ekim ayında 247 bin 392 ton olan tavuk eti üretimi, kasımda yüzde 5,5 azalarak 233 bin 887 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi de aynı dönemde yüzde 2 düşüşle 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak gerçekleşti.