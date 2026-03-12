TÜİK açıkladı: Tavuk yumurtası ve süt üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adet oldu. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 3, tavuk eti üretimi ise yüzde 2,4 artış gösterdi.

Tavuk eti üretimi aylık bazda geriledi

Bir önceki ay 253 bin 993 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 6 azalarak 238 bin 794 tona düştü.

Tavuk yumurtası üretimi ise aylık bazda artış kaydetti. Aralık ayında 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olan üretim, ocak ayında yüzde 2,2 artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adet seviyesine çıktı.

Süt toplama miktarı 944 bin tonu geçti

TÜİK’in açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında 944 bin 926 ton olarak gerçekleşti.

Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan süt toplama miktarı ise ocak ayında yüzde 1,5 artarak 944 bin 926 tona yükseldi.

Yoğurt ve ayran üretiminde yükseliş

Ocak ayında süt ürünleri üretiminde de artışlar kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre:

İnek peyniri üretimi yüzde 3,1 arttı

Ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9 arttı

Yoğurt üretimi yüzde 13,8 arttı

İçme sütü üretimi yüzde 4,1 arttı

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azaldı

Aylık bazda ise içme sütü üretimi Aralık ayında 139 bin 862 ton iken, Ocak ayında yüzde 12,3 artarak 157 bin 106 ton oldu.