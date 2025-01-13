TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacimleri arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 oranında arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Kasım 2024

Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 oranında arttı.

Ticaret satış hacmi aylık değişim oranı (%), Kasım 2024