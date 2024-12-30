TÜİK açıkladı: Türkiye'de iki günde bir et yiyemeyenlerin oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları istatistiklerini açıkladı.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2024 yılında 0,1 puan artarak yüzde 13,6 oldu.

Satınalma Gücü Paritesi (SGP) kullanılarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre yoksul sayıları şöyle:

Meydan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 10 milyon 379 bin, medyan gelirin yüzde 60’ı dikkat alınarak yapılan hesaplamaya göre ise 16 milyon 739 bin kişi.

Türkiye'nin yüzde 39,3'ü iki günde bir et yiyemiyor

Fertlerin yüzde 13,6’sı için konut masrafları çok yük getiriyor, yüzde 71,2’si için biraz yük getiriyor. Konut masraflarının yük getirmediğini söyleyenlerin oranı yüde 15,2 oldu.

Fertlerin yüzde 12,5’i için konut alımı ve konut masrafları dışında borç ve taksit ödemeleri çok yük getiriyor. Borç ve taksit ödemeleri yüzde 39,1 için ise biraz yük getiriyor. Borç ve taksitin yük getirmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 5,2 oldu. Fertlerin borç ve taksiti olmayan kesimi ise yüzde 43,3 olarak belirlendi.

Türkiye'nin yüzde 39,3'ü iki günde bir et yiyemiyor

Fertlerin yüzde 39,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadığını söyledi. Medyan gelirin yüzde 60’ının altında olanlar için ise bu oran yüzde 68,4’e yükseliyor.

Fertlerin yüzde 57,5'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 26,8'i beklenmedik harcamaları, yüzde 15,1'i evin ısınma ihtiyacını, yüzde 59,6'sı ise eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını bildirdi.