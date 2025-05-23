TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısında son 5 yılın en düşük çeyrekliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Yapı İzin İstatikleri verilerini yayımladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı.

Yapı izni verilen bina sayısı ilk çeyrekte 22 bin 502 olurken bu rakam 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük izin seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,0 milyon metrekare iken; bunun 14,8 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanımı izinleri de düştü

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 28,0, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüzölçüm yüzde 31,0 azaldı.

Böylece son 5 yılda yapı kullanma izni verilen bina sayısındaki en sert yıllık düşüş kaydedildi.

Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 25,2 milyon m² iken; bunun 14,1 milyon m²'si konut, 5,9 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.