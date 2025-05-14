Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mart 2025 verilerini yayımladı.

Bültende tavuk eti (ton), kesilen tavuk (bin adet), tavuk yumurtası (bin adet) verilerine yer verildi.

Yumurta üretimi aylık bazda arttı, yıllık bazda azaldı

Buna göre tavuk yumurtası üretimi Mart 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı.

Tavuk yumurtası üretiminde ocak-mart döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalma görüldü.

Ancak martta üretim, şubat ayına oranla yüzde 5 arttı. TÜİK verilerine göre; bir önceki ay 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 artarken ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttı.

Martta tavuk eti üretimi aylık bazda yüzde 13,0 arterken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ocak mart üretimi ise yüzde 12 arttı.