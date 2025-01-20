TÜİK açıkladı! Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'e ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre yurt dışı üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 artarken, 2024'ün tamamında yüzde 23,50 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayında YD-ÜFE’de bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %23,50 artış olduğunu açıkladı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalarla bu artış %41,55 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat ürünlerinde yıllık %23,53 artış
Sanayinin iki sektörü arasındaki yıllık değişimlere göre; madencilik ve taş ocakçılığında %22,19, imalat sektöründe ise %23,53 artış kaydedildi.
Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında; ara mallarında %21,53, dayanıklı tüketim mallarında %26,23, dayanıksız tüketim mallarında %24,07, enerjide %8,08 ve sermaye mallarında ise %27,58 artış yaşandı.
İmalat ürünlerinde aylık %0,90 artış
Sanayinin iki sektörü arasındaki aylık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığında %1,0 artış görülürken, imalat sektöründe ise %0,90 artış kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise; ara mallarında %0,76, dayanıklı tüketim mallarında %0,01, dayanıksız tüketim mallarında %1,19, enerjide %0,30 ve sermaye mallarında %1,18 artış yaşandı.