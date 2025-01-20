TÜİK açıkladı! Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayında YD-ÜFE’de bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %23,50 artış olduğunu açıkladı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalarla bu artış %41,55 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat ürünlerinde yıllık %23,53 artış

Sanayinin iki sektörü arasındaki yıllık değişimlere göre; madencilik ve taş ocakçılığında %22,19, imalat sektöründe ise %23,53 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında; ara mallarında %21,53, dayanıklı tüketim mallarında %26,23, dayanıksız tüketim mallarında %24,07, enerjide %8,08 ve sermaye mallarında ise %27,58 artış yaşandı.

İmalat ürünlerinde aylık %0,90 artış

Sanayinin iki sektörü arasındaki aylık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığında %1,0 artış görülürken, imalat sektöründe ise %0,90 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise; ara mallarında %0,76, dayanıklı tüketim mallarında %0,01, dayanıksız tüketim mallarında %1,19, enerjide %0,30 ve sermaye mallarında %1,18 artış yaşandı.