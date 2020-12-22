TÜİK, asgari geçim tutarlarını açıkladı

TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna geçim ücreti hesaplamalarını sundu. Buna göre, ağır işlerde çalışanlar için, 2 bin 792.10 TL, orta düzey işler için 2 bin 507.70 TL ve hafif işler için 2 bin 339.10 TL hesaplama yapıldı. Bu hesaplamaya göre, bir önceki yıl hesaplamasına göre artışlar ağır işler için yapılan hesaplamada yüzde 19,78, orta işler için yüzde 20,17, hafif işler için yüzde 20,53 düzeyinde oldu.

Planlanmış toplantılar, bu toplantı ile sona eriyor. Tarafların ücret ve diğer konularda taleplerini açıklaması bekleniyor. Taleplerin ortaya çıkmasının ardından Hükümet kanadının önceki yıllarda olduğu gibi tarafları uzlaştırmak için önümüzdeki günlerde toplantılar ve görüşmeler yapacağı kaydedildi.