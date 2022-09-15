TÜİK Başkan Yardımcılığı'na yeni atama
TÜİK Başkan Yardımcılığı ile 17 üniversitenin rektörlüğüne atamalar yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığı ile 17 üniversitenin rektörlüğüne atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.
Aynı kararlar kapsamında, Ankara Hacı Bayram Veli, Erciyes, Malatya Turgut Özal, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Kırıkkale, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Şırnak, Tarsus ve Trabzon üniversitelerinin rektörlüğüne atamalar yapıldı.