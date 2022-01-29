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TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alınırken, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Prof. Dinçer DÜNYA’ya verdiği son röportajda, TÜİK’in yaşam maliyeti değil, enflasyonu hesaplayan bir kurum olduğunu belirtmişti.

Ayrıca TÜİK Başkan Yardımcılığına Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

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