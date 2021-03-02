TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.
Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nda Muhammed Cahit Şirin, 1 yılı dolmadan görevden alınmış, Şirin’in yerine TÜİK Başkanlığına vekaleten, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti.
Sait Erdal Dinçer kimdir?
Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı.
Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı. Dinçer iyi derecede İngilizce biliyor.