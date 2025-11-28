TÜİK çift haneli artışı açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre hizmet sektöründe fiyatlar yıllık bazda yüzde 34,85, aylık bazda ise yüzde 0,19 yükseldi. Endeks, Aralık 2024’e göre yıl başından bu yana yüzde 35,02’lik artış gösterirken, on iki aylık ortalamalardaki artış yüzde 38,96 oldu.

Sektörlerde yıllık artış oranları

Veriler, hizmet sektörünün genelinde fiyatların yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Yıllık artışta en dikkat çekici kalem gayrimenkul hizmetleri oldu:

Gayrimenkul hizmetleri: %47,11

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %39,51

İdari ve destek hizmetleri: %38,01

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %35,64

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %35,53

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %30,92

Aylık değişim: Bazı sektörlerde düşüş var

Ekim ayında bazı hizmet kalemlerinde artış sürerken, bazı gruplarda gerileme kaydedildi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %0,91 artış

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %2,16 artış

Gayrimenkul hizmetleri: %1,52 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %1,78 artış

Öte yandan:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %2,03 azalış

İdari ve destek hizmetleri: %2,18 azalış kaydedildi

Ekim ayında özellikle idari destek ile turizm ve yeme-içme kalemlerde görülen düşüş dikkat çekerken, ulaştırma ve gayrimenkul gibi temel hizmet gruplarında fiyat artışlarının sürdüğü görüldü.