TÜİK duyurdu, Prof. Dr. Hakan Kara'dan ilk yorum geldi: Faiz indirimini konuşmak için erken

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini geçen perşembe açıkladı. Buna göre; eylül ayında aylık enflasyon (TÜFE) 2,97, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 oldu.

TÜİK dün saat 16.00’da ise mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE göstergelerini yayınladı. Buna göre; mevsimsellikten arındırılmış TÜFE eylül ayında yüzde 2,80 arttı. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE temmuzda yüzde 3,55, ağustosta yüzde 2,83 artmıştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise eylülde aylık yüzde 2,96 attı.

Mevsimsellikten arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 2,71 artış gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon neden önemli?

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verisi Merkez Bankası tarafından para politikası iletişiminde sıkça kullanılıyor.

TÜİK’in ilk kez açıkladığı veri faiz indirimlerine ilişkin önemli bir gösterge olduğu için piyasalarda yakından izleniyor.

Prof. Dr. Hakan Kara'den ilk yorum geldi

Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in açıkladığı verilerin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyonda son iki ayın ortalamasının yüzde 2,82 olduğunu, bunun da yıllık yüzde 40’a denk geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hakan Kara, ekimden itibaren daha düşük bir trend beklese de bu aşamada faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.