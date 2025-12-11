TÜİK ekim ayı ciro endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, Ekim’de yıllık bazda yüzde 35,4 artış kaydetti.

Alt sektörlere bakıldığında, sanayi cirosu yıllık yüzde 29,1 yükselirken, inşaat sektöründe artış yüzde 35,1 oldu. Ticaret sektörünün ciro endeksi yüzde 37,6, hizmet sektörünün ciro endeksi ise yüzde 38,7 artış göstererek büyümenin lokomotifleri arasında yer aldı.

Aylık ciroda yüzde 0,6'lık artış

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi ekim ayında yüzde 0,6 arttı. Sektörel detaylara göre sanayi cirosu aylık yüzde 0,8, inşaat cirosu yüzde 1,4, hizmet cirosu ise yüzde 3,8 oranında yükseldi. Ticaret sektörü ise bu dönemde yüzde 0,4’lük düşüş yaşadı.

Aylık bazda bakıldığında Eylül ayında ciro değişim oranı 4,6 olarak kayıtlara geçmişti.