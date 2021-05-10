TÜİK, ENAG’a suç duyurusunun gerekçesini açıkladı

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), bir grup akademisyenin bir araya gelerek kurduğu ve fiyat artışlarıyla ilgili istatistikler yayınlanan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunma gerekçesini açıkladı.

ENAG’dan “Kamuoyunda adı zikredilen grup” olarak bahseden TÜİK, verilerin hangi yöntemle üretildiğinin açıklanmadığını ve ENAG çalışma sonuçlarının TÜİK’in sonuçları gibi yayınlandığı için suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada suç duyurusunun, ENAG’ın verilerinin sonuçlarıyla ilgisi olmadığı, yönteme ilişkin olduğu kaydedildi.

TÜİK internet sitesinde Kamuoyu Bilgilendirme başlığıyla yapılan duyurunun ilk bölümünde resmi istatistikler haricinde, üniversite, kamuoyu araştırma şirketleri, STK ve meslek kuruluşlarının, saha çalışmalarına dayalı ürettikleri verileri yayınlandığı bildirildi.

Koordinasyonunu TÜİK’in üstlendiği Resmi İstatistik Programı’nın amacının istatistik üretiminde mükerrerliklerin önlenmesi olduğu belirtilen açıklamada, “Program, resmi istatistiklerin uluslararası tanım ve standartlar ile istatistiksel kalite kriterleri çerçevesinde üretilmesini mümkün kılmaktadır” denildi.

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyeti yürüten gerçek ve tüzel kişilerin, buna ilişkin kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlü olduklarına dikkat çekildi.

ENAG’dan “Kamuoyunda adı zikredilen grup” olarak bahsedilen açıklamada, “2020 yılı Eylül ayında başladıkları çalışmaları ile eş zamanlı olarak uzunca bir süre herhangi bir metaveri bilgisi paylaşmamıştır. Sonraki dönemde internet sitelerinde açıklanan mevcut metaveri bölümü de standartlardan uzak ve son derece yetersizdir. Bu nedenle, kullanıcılar sınıflama, kapsam ve yöntemleri içeren bilgilere şeffaf bir biçimde erişememektedir. Bu çerçevede, kanunun ilgili maddelerine aykırı davrandığı değerlendirilerek 23 Şubat 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Duyurunun içeriğinin, yayınlanan çalışmanın sonuçlarıyla ilgili bulunmadığına da dikkat çekilen açıklamada, “Suç duyurusunun içeriği; ilgili grubun bültenleriyle birlikte gerekli açıklayıcı bilgileri yayınlamamalarıyla sınırlıdır, yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili çalışmayı engellemeye veya durdurmaya yönelik değildir. Sadece kamuoyunun tam, eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Ayrıca ENAG’ın tüketici enflasyonunu duyururken, kamuoyunu yanıltıcı şekilde Resmi İstatistik Programında yer alan aynı isimle duyurulmasından da duyulan rahatsızlık dile getirildi.