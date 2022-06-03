TÜİK: Enflasyon mayısta yüzde 73,5

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üretici fiyatlarında yıllık yüzde 132,2 artış yaşanırken, ÜFE-TÜFE arasındaki makas 58,7 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 52,4'ten yüzde 56'ya yükseldi.

Aylık artış piyasayı şaşırttı

Mayıs ayında yüzde 5'e yakın artması beklenen TÜFE, aylık yüzde 2,98 atış gösterdi. Bu arada TÜİK, enflasyonda madde sepeti yayımlamayı bıraktı. TÜİK'in "madde sepeti ve ortalama fiyatlar" tablosunda mayıs ayı verilerinin paylaşılmaması, ekonomistler tarafından eleştirildi. TÜİK, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Eurostat tarafından talep edilmeyen bazı tabloların kaldırılabileceğini bildirmişti.

Ulaştırmada yüzde 108, gıdada yüzde 92 artış

TÜİK verilerine göre; TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı. Mayıs ayında aylık artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5.47 ile lokanta ve oteller oldu. Yıllık bazda ulaştırmada 107,62 artış kaydedilirken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 91,63 ve ev eşyası yüzde 82,08 arttı.

ÜFE-TÜFE arasındaki makas 58,7

Üretici fiyatları yüzde 7,7 artış beklentilerine karşın, mayısta aylık yüzde 8,76 arttı. Yıllık Yİ-ÜFE yüzde mayısta yüzde 121,8'den yüzde 132,16'ya çıktı. ÜFE-TÜFE arasındaki makas 58,7 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Üretici fiyatları mayıs ayında, aralık ayına göre yüzde 51,43, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 80,38 artış gösterdi. Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış olarak gerçekleşti.