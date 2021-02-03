TÜİK, enflasyon sepetinde pandemi değişimi yaptı

Şebnem TURHAN



TÜİK’in her sene başında yaptığı enflasyon sepeti güncellemesi pandemi ile birlikte yeni bir değişim gösterdi. TÜİK açıklamasına göre pandemi ile birlikte hanehalkı harcamalarına dahil olan bazı madde çeşitleri başta cerrahi maske olmak üzere 2021 yılı sepet kapsamına alındı. TÜİK cerrahi maskenin madde çeşidi olarak diğer sağlık ürünleri maddesi altında yer aldığını açıkladı. Ayrıca evde kalma ve evde çalışmanın artmasıyla enflasyon sepetine 2021 yılında kadın sweatshirtü yeni madde olarak eklendi.



Yine pandemiyle evde ekmek yapımının artması enflasyon sepetindeki kuru maya maddesinde tanım değişikliği getirdi. TÜİK açıklamasına göre “Kabartma Maddeleri” maddesi altında yer alan “Kuru Maya” daha önce belirli bir gramajda satışa sunulan bir paket kuru hamur mayası fiyatı takip edilirken, alanda tespit edilen gramaj farklılıkları nedeniyle ölçü birimi değiştirilmiş ve kilogram bazında ürün fiyatı takibine geçildi.



Ayrıca “Beyaz Peynir”, “Sigaralar”, “Diğer Sağlık Ürünleri”, “Otomobil (Dizel)”, “Otomobil (Benzinli)” ve “Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti” maddelerine ilişkin madde çeşit sayısı değiştirilmiş ve madde çeşit ağırlıkları güncellendi. TÜİK değişikliğin sebebi, hanehalklarının madde çeşidi düzeyinde değişim gösteren güncel tüketim tercihlerinin madde detayına yansıtılabilmesi olarak açıkladı. TÜİK verdiği örnekte "Sigaralar (madde)" için yeni bir ürünün (madde çeşidi) piyasaya girmesi veya yaygın olarak tüketilir hale gelmesi durumunda madde sepetine çeşit olarak eklenmesi gerektiğini aynı durumun otomobiller için de geçerli olduğunu kaydetti. "Beyaz Peynir (madde)" tanımının hanehalkları tarafından yaygın olarak tüketilmeye başlayan peynir çeşitlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasının da bu kapsamda olduğu kaydedildi.



Öte yandan madde düzeyinde, TÜİK 2021 yılı için turşu ve kadın sweatshirtünü sepete eklerken tere, erik, normal buzdolabı, kalın kumaşlar ve şofbeni sepetten çıkardı.

2021 yılı için ana grup ağırlıkları